В Сыктывкаре потребовали от собственников зданий убрать опасные деревья
- 18:00 27 апреля
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- Белла Лебедева
По информации пресс-службы мэрии, уведомления были отправлены соответствующим организациям и управляющим компаниям.
Администрация города Сыктывкара обратилась к владельцам зданий и сооружений, где расположены деревья, представляющие опасность для людей, с требованием принять необходимые меры.
В тексте обращения подчеркивается необходимость проведения осмотра таких деревьев на объектах, чтобы избежать инцидентов, которые могут привести к травмам и ущербу. После осмотра предполагается принять меры по устранению потенциальной опасности.
Все полученные данные будут переданы мэру Сыктывкара, Владимиру Голдину, чтобы он мог принять решения, предотвращающие подобные происшествия, вроде случившегося недавно случая с пострадавшим 7-летним мальчиком, на которого упало дерево на территории двора.