В Сыктывкаре потребовали от собственников зданий убрать опасные деревья

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По информации пресс-службы мэрии, уведомления были отправлены соответствующим организациям и управляющим компаниям. Администрация города Сыктывкара обратилась к владельцам зданий и сооружений, где расположены деревья, представляющие опасность для людей, с требованием принять необходимые меры.

В тексте обращения подчеркивается необходимость проведения осмотра таких деревьев на объектах, чтобы избежать инцидентов, которые могут привести к травмам и ущербу. После осмотра предполагается принять меры по устранению потенциальной опасности.