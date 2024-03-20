Избранные Богом: Павел Глоба предрек белоснежную полосу удачи трем знакам зодиака с 21 марта
- 13:15 20 марта
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- Служба новостей
Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 21 марта и будет продолжаться до конца месяца. Все представители стихии воды смогут уверенно схватить удачу за хвост.
Астрологический прогноз гласит, что для людей, рожденных под знаком Рака, два критических дня придутся на 21 и 23 марта. Однако, чтобы пережить эти периоды, важно не поддаваться эмоциям и начинать действовать. Раки окажутся в коридоре удачи, и благодаря этому смогут достичь успеха во всех своих делах.
Скорпионам улыбнется удача, но при условии, что они будут крайне осторожны, особенно 26 марта. Скорпионам рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя и быть аккуратными на дороге. В остальном период будет очень благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.
Рыбам стоит быть осторожными в отношении возможных мошенников и не участвовать в сомнительных авантюрах. С 21 марта удача улыбнется Рыбам, и оставшиеся дни месяца будут работать в их пользу. Рыбам рекомендуется брать инициативу в свои руки, что принесет успех в финансовых делах и карьере.
Ранее мы писали, что астролог Василиса Володина сделала прогноз на апрель 2024 года относительно финансового успеха для двух знаков зодиака. Например, согласно ее предсказаниям, Овны будут иметь новые возможности для заработка в следующем месяце, что станет приятным сюрпризом для них. Кроме того, в апреле Овнов ожидает активный личностный рост, и они смогут достичь значительных успехов благодаря поддержке своих близких и друзей.