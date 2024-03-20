Избранные Богом: Павел Глоба предрек белоснежную полосу удачи трем знакам зодиака с 21 марта

Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 21 марта и будет продолжаться до конца месяца. Все представители стихии воды смогут уверенно схватить удачу за хвост.

Астрологический прогноз гласит, что для людей, рожденных под знаком Рака, два критических дня придутся на 21 и 23 марта. Однако, чтобы пережить эти периоды, важно не поддаваться эмоциям и начинать действовать. Раки окажутся в коридоре удачи, и благодаря этому смогут достичь успеха во всех своих делах.