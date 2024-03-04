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Главврачу ухтинской поликлиники выписали штраф за отсутствие спецодежды

Главврачу ухтинской поликлиники выписали штраф за отсутствие спецодеждыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Ухты провела проверку исполнения законодательства об охране труда в деятельности ГБУ РК "Ухтинская городская поликлиника". В ходе нее выявлены факты невыдачи спецодежды врачам-рентгенологам, рентген-лаборантам, медсестрам и иным сотрудникам поликлиники.

По результатам проверки главврачу поликлиники внесено представление об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Сейчас проводится закупка спецодежды для медработников. Фактическое устранение нарушений продолжает оставаться на контроле прокуратуры.

Также в отношении главного врача возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статье 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты). Ухтинский отдел гострудинспекции, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, привлек правонарушителя к административной ответственности в виде штрафа в размере 21 тысячи рублей.

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