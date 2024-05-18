"С завтрашнего дня": будут сразу лишать прав всего за одно нарушение
- 13:15 18 мая
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- Служба новостей
В России планируется ужесточить наказание за скрытые автомобильные номера. Предлагается водителям, которые используют специальные устройства для скрытия номеров, лишение прав на срок до полутора лет. Эта инициатива была озвучена членом правительственной комиссии по законопроектной деятельности и председателем правления Ассоциации юристов России Владимиром Груздевым.
Подготовленный проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях предусматривает введение специального состава преступления и наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, а также конфискацию устройств, которые мешают идентификации номеров.
Министерство внутренних дел выступило за ужесточение наказания за скрытые автомобильные номера. В настоящее время за такие нарушения водителям грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Помимо этого, предлагается ввести ответственность за повторное управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.
Инициатива об ужесточении мер против скрытых автомобильных номеров была объявлена Министерством внутренних дел в январе этого года, и с тех пор были разработаны изменения в законодательстве, сообщает vologda-poisk.ru.