Сыктывкарец спровоцировал ДТП и пострадал в нём
- 11:45 18 мая
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкарец пострадал в аварии, которую сам и устроил. Мужчина не уступил дорогу и спровоцировал ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
17 мая 2024 года около 8:20 на Емвальской улице столкнулись два автомобиля. Skoda Octavia выезжала с территории у дома №13. За рулём был местный житель 1974 года рождения. Мужчина не уступил дорогу “Ладе”, которая двигалась по дороге в направление улицы Маяковского со стороны Весенней улицы.
Водителю “Шкоды” диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки с правой стороны. Госпитализация ему не понадобилась. В момент столкновения сыктывкарец был пристёгнут. За рулём мужчина с 2011 года.
Напомним, что 15 мая на перекрёстке Первомайской и Коммунистической улиц столкнулись два авто. Причиной аварии также стало то, что водитель не уступил дорогу во время разворота. В ДТП пострадала жительница столицы Коми.