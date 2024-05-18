Сыктывкарец спровоцировал ДТП и пострадал в нём

Сыктывкарец пострадал в аварии, которую сам и устроил. Мужчина не уступил дорогу и спровоцировал ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

17 мая 2024 года около 8:20 на Емвальской улице столкнулись два автомобиля. Skoda Octavia выезжала с территории у дома №13. За рулём был местный житель 1974 года рождения. Мужчина не уступил дорогу “Ладе”, которая двигалась по дороге в направление улицы Маяковского со стороны Весенней улицы.