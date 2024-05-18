Глава Коми принял участие в церемонии закрытия «Кубка Владислава Третьяка U11»
- 13:00 18 мая
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- Анастасия Амелькина
В Коми завершился турнир “Кубка Владислава Третьяка U11”. Об этом сообщает администрация Главы региона.
Владимир Уйба поучаствовал в церемонии завершения "Кубка ". Этот турнир, который был организован впервые в Республике Коми, прошел очень успешно на протяжении недели. 12 команд, представляющих лучшие региональные турниры России и Беларуси, приняли в нем участие.
На церемонии закрытия также присутствовал почетный гость Владислав Третьяк - трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира и признанный лучшим хоккеистом XX века, который также является председателем Федерации Хоккея России. Владимир Уйба и Владислав Третьяк вручили награды победителю и призерам турнира, а также вручили специальные призы лучшим судьям и игрокам.
Кроме того, глава Республики Коми Владимир Уйба и Владислав Третьяк вместе возложили цветы на мемориальную доску Сергея Капустина, легендарного ухтинца, серебряного призера семи престижных чемпионатов мира, олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Канады.