Глава Коми принял участие в церемонии закрытия «Кубка Владислава Третьяка U11»

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми завершился турнир “Кубка Владислава Третьяка U11”. Об этом сообщает администрация Главы региона. Владимир Уйба поучаствовал в церемонии завершения "Кубка ". Этот турнир, который был организован впервые в Республике Коми, прошел очень успешно на протяжении недели. 12 команд, представляющих лучшие региональные турниры России и Беларуси, приняли в нем участие.

На церемонии закрытия также присутствовал почетный гость Владислав Третьяк - трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира и признанный лучшим хоккеистом XX века, который также является председателем Федерации Хоккея России. Владимир Уйба и Владислав Третьяк вручили награды победителю и призерам турнира, а также вручили специальные призы лучшим судьям и игрокам.