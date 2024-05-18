За 2023 год в Коми музеи посетили более 300 тысяч человек
- 13:45 18 мая
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Международный день музеев Комистат поделился с нами информацией о количестве культурных объектов в регионе. Также сообщается о статистики посещения жителями Республики местных музеев.
В 1977 году был учреждён профессиональный праздник – День музеев. Его отмечают по всему миру 18 мая. Задача празднования состоит не только в привлечении посетителей, но и создании особой атмосферы. Каждый год в этот день проходят специальные выставки, экскурсии, лекции и мастер-классы
В Коми функционируют 22 музея, большая часть из которых краеведческие. Их фонд состоит из более чем 600 тысяч экспонатов, только 30% из которых ещё не оцифрована. Чаще всего музеи посещают дети до 16 лет. За 2023 год посетителями этих культурных мест стали 305 тысяч человек.