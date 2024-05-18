За 2023 год в Коми музеи посетили более 300 тысяч человек

В Международный день музеев Комистат поделился с нами информацией о количестве культурных объектов в регионе. Также сообщается о статистики посещения жителями Республики местных музеев.

В 1977 году был учреждён профессиональный праздник – День музеев. Его отмечают по всему миру 18 мая. Задача празднования состоит не только в привлечении посетителей, но и создании особой атмосферы. Каждый год в этот день проходят специальные выставки, экскурсии, лекции и мастер-классы