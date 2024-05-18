В Коми активно строят дома для жителей с непригодным жильём

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми продолжают строить дома для жителей, чьё жильё находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает Минстрой региона. В Республике Коми продолжается расселение местных жителей из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Начиная с 2019 года уже свыше 5 тысяч человек улучшили свои условия проживания. Более 4,8 тысячи граждан переселились на средства Фонда развития территорий.

В Троицко-Печорском районе уже два дома для переселенцев готовы на 30%.

В Сыктывдинском районе дома строятся в Выльгорте и селе Пажга. Здание в местечке Пичипашня скоро будет готово, второй дом готов на 87 процентов. В Воркуте готовность объекта равна 16%.