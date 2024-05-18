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Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми ушёл в отставку

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми ушёл в отставкуФото со страницы Ильдара Андарьянова

Ильдар Андарьянов покинул пост Министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми. Об этом житель Республики сообщил на своей странице в социальных сетях.

Ильдар Андарьянов принял решение уйти в отставку. 14 мая 2024 года Глава региона Владимир Уйба подписал соответствующий указ. Теперь уже экс-министр сельского хозяйства Коми поблагодарил коллег из Минсельхоза за плодотворную работу и пожелал успехов.

“Главе Республике Коми Владимиру Викторовичу Уйба выражаю признательность за доверие и поддержку. Бывших коллег из Правительства Республики Коми благодарю за совместную работу!”- пишет Ильдар Махмутович.

По словам бывшего министра, из Республики он уезжать не намерен. Здесь он работал на развитие сельского хозяйства и здесь его дом, поэтому он планирует отдыхать в Коми. Теперь его пост займёт первый заместитель Надежда Усова.

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