Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми ушёл в отставку

Ильдар Андарьянов покинул пост Министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми. Об этом житель Республики сообщил на своей странице в социальных сетях.

Ильдар Андарьянов принял решение уйти в отставку. 14 мая 2024 года Глава региона Владимир Уйба подписал соответствующий указ. Теперь уже экс-министр сельского хозяйства Коми поблагодарил коллег из Минсельхоза за плодотворную работу и пожелал успехов.