Синоптики рассказали о погоде в Коми 19 мая

В Коми продолжает теплеть. ЦГМС сообщает о погоде в регионе на 19 мая.

19 мая 2024 года в Коми ожидается переменная облачность, местами выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5-10 м/с, а днем местами будут порывы до 14 м/с. На крайнем северо-востоке Республики утром и днем ожидаются порывы ветра силой 15-17 м/с. Ночью температура будет колебаться от 0 до +5 градусов, местами опускаясь до -3...-8 градусов. Днем в северных районах столбик термометра покажет +10...+15 градусов, в то время как на крайнем северо-востоке ожидается +2...+7 °С. В южных районах температура будет держаться в диапазоне +17...+22°С.