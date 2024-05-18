"С завтрашнего дня будет запрещено": всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет сюрприз

В ближайшее время владельцы квартир, оснащенных счетчиками коммунальных услуг, столкнутся с неожиданными изменениями. Вступающие в силу новые правила полностью запрещают некоторые требования, связанные с этими счетчиками, и открывают возможность для длительного перерасчета платежей.

Согласно заявлению юриста Ирины Половодовой, эти изменения начнут действовать уже с завтрашнего дня для всех владельцев квартир с установленными счетчиками на воду, электричество и другие ресурсы. В то время как такие приборы обычно помогают сэкономить, в некоторых случаях они могут вызвать серьезные проблемы.