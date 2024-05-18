В Коми среди росгвардейцев прошёл чемпионат по стрельбе
- 16:30 18 мая
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- Анастасия Амелькина
В Коми среди подразделений Росгвардии прошли соревнования по стрельбе из разных видов оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В столице региона 34 росгвардейца поборолись за звание лучшего стрелка. В чемпионате поучаствовали шесть команд: ОМОНы “Зырянин” и “Арктика”, вневедомственная охрана, аппарат Управления, СОБР “Заря” и СОБР Управления. Перед начало соревнований прошёл инструктаж по технике безопасности. Также участники узнали, как будут оценивать стрельбу и какой порядок проведения.
Лучше всех справилась команда СОБР Управления. На втором месте стоит ОМОН “Арктика”, а после них ОМОН “Зырянин”. Каждый из победителей был награждён кубком, медалью и грамотой. Теперь команда, которая заняла лидирующую позицию, отправится в Великий Новгород на чемпионат среди подразделений СЗФО.