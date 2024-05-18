В Коми водитель устроил аварию и уехал с места ДТП

Фото УГИБДД по Коми

В Воркуте неизвестный устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Пострадала девушка. Об этом сообщает УГИБДД региона. 17 мая 2024 года около 11 часов вечера неустановленное лицо за рулём Nissan Qashqai спровоцировало аварию. Неизвестный выезжал с территории 24 дома на улице Ленина и не уступил дорогу “Ладе”. Отечественный автомобиль ехал со стороны площади Просвещения по перекрёстку улиц Мира и Ленина. Водитель “Ниссана” скрылся с места происшествия.

Пассажирка LADA Samara 2002 года рождения получила ушибы грудной клетки и колена с двух сторон, а также острую реакцию на стресс. В момент аварии девушка была пристёгнута. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции розыскивают виновника ДТП.