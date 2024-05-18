Пенсионерам повысят пенсии еще на 20%: оглашена дата новой индексации выплат

Пенсионерам сообщили о грядущей индексации пенсий, которая произойдет в два этапа.

Выплаты повысят на 20 процентов от текущего уровня, в результате чего средняя пенсия должна превысить 23 тысячи рублей. Об этом сообщил эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Власов.

По его словам, планируется увеличить пенсионные выплаты в России уже в следующем году. Эксперты подготовили проект бюджета фонда на ближайшие два года, где предусмотрены конкретные параметры индексаций пенсий. В первую очередь планируется повышение социальных пенсий и выплат по государственному обеспечению.