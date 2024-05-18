На фестивале «СтарТуй» художники создадут новый образ Сыктывкара

В Коми появятся новые арт-объекты. Это произойдёт благодаря фестивалю “Стартуй”. Об этом сообщает Комитет по молодёжной политике региона.

На фестивале под названием "Стартуй" мастера изобразительного искусства создадут уникальные граффити, раскрывающие новый образ столицы республики Коми. Среди их идей - абстрактные композиции, изображающие семью пришельцев, удивительных жителей Сыктывкара и мифический мир Коми. В номинации "Стрит-арт" фестиваля, проведенного в 2024 году, принял участие 21 художник - как новички, так и признанные профессионалы, представляющие 10 городов России.