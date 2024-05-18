"Ядовитая химия": некачественные стиральные порошки - обзор от Роскачества и Росконтроля
- 16:00 18 мая
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- Служба новостей
В стремлении к чистоте и свежести белья, мы часто полагаемся на стиральные порошки. Но всегда ли они оправдывают наши ожидания? К сожалению, нет. В этой статье мы рассмотрим результаты исследований Роскачества и Росконтроля, которые выявили ряд некачественных стиральных порошков на российском рынке.
Роскачество провело исследование стиральных порошков. Несоответствие заявленным характеристикам было выявлено в:
- "Биолан Эконом Эксперт (автомат)": моющая способность оказалась на 25% ниже заявленной.
- LaundryTime "Универсал Автомат": не соответствовал требованиям по пенообразованию.
Также были отмечены другие нарушения:
- "Пятновыводитель Ушастый нянь": завышенное содержание фосфатов.
- "Sorti": недопустимое содержание фосфатов.
Также Росконтроль проверил стиральные порошки для детского белья. Не прошли проверку:
- "Ушастый нянь": не соответствовал требованиям по эффективности стирки и содержанию фосфатов.
- "Meine Liebe": не соответствовал требованиям по эффективности стирки.
Важно отметить, что список не исчерпывающий. Регулярно проводятся новые исследования, и информация может меняться. Качество продукции может меняться со временем.
Перед покупкой стирального порошка обязательно ознакомьтесь с результатами исследований независимых экспертов. Изучите отзывы других покупателей. Выбирайте порошок, соответствующий типу вашей стиральной машины и типу белья. Обратите внимание на состав порошка.
Помимо Роскачества и Росконтроля, информацию о качестве стиральных порошков можно найти на сайтах:
- Союза потребителей России: http://souz-potrebiteley.ru/
- Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: https://rospotrebnadzor.ru/
И помните: информированный выбор - залог качественной покупки!