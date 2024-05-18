В Ухте прошла выставка специальной техники

14 и 15 мая на базе “Газпром трансгаз Ухта” проходила выставка специального транспорта, оборудования и техники, которые используют при строительстве, эксплуатации и ремонте газопроводов. Жители региона могли увидеть экскаваторы, передвижные лаборатории, парогенераторные установки, технику для доставки работников и грузов. Все представленные образцы отечественного производства.

Как считает Владимир Уйба, для молодёжи это полезно, так как многие из них имеют возможность связать жизнь с нефтегазовой отраслью. За время работы выставки более 1,5 тысячи человек смогли её посетить.