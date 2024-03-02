Жителей Коми оштрафовали за ловлю рыбы сетями

Жители Коми рыбачили на берегу Печоры. Теперь им придётся заплатить штраф и возместить ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам. Что именно они нарушили, рассказала пресс-служба судов региона.

В октябре 2023 года на правом берегу реки Печора в Усть-Цилемском районе двое местных жителей ловили рыбу плавной капроновой сетью 140 на 3 метра. С помощью этого орудия добычи мужчины поймали 14 европейских ряпушек. Это принесло ущерб водным ресурсам на 7 тысяч рублей. Каждый из рыбаков возместил эту сумму.