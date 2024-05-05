В Коми грузовик столкнулся с легковушкой

В княжпогостском районе Коми 3 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Isuzu на автодороге «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар». Грузовик перевернулся в результате удара.

По информации пресс-службы ГИБДД по республике, в результате аварии пострадал 45-летний мужчина, который был за рулем легковушки. На месте происшествия ему была оказана первая помощь, а затем он был доставлен в ближайшую больницу для дальнейшего обследования.