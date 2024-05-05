Смело берите – внутри чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Эксперты из Росконтроля представили покупателям список рекомендуемых брендов сливочного масла, которые соответствуют высоким стандартам качества. В этот список вошли четыре наименования, признанные специалистами экспертного центра. Специалисты отмечают, что сливочное масло остается одним из самых востребованных продуктов среди россиян, даже в период поста, когда многие отказываются от молочной продукции. Однако для получения пользы от этого продукта важно выбирать только действительно качественное масло. Многие потребители опасаются покупать сливочное масло из-за возможности попасть на подделку из пальмового масла или говяжьего жира.

Росконтроль подтверждает, что сливочное масло является объектом подделок, но признает, что существует немало качественных образцов. В результате многолетней экспертизы организации были выявлены четыре лучших бренда сливочного масла, содержащих только чистые сливки.

На первом месте по мнению экспертов оказалось масло «Экомилк» с жирностью 82,5 процента. Несмотря на то, что ранее этот бренд попадал в черный список из-за наличия растительных жиров в составе, производитель провел работу над улучшением качества продукта. Теперь «Экомилк» стал одним из лучших вариантов сливочного масла на рынке.