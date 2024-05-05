Власти выделили на паллиативное лечение детей более 73 миллионов рублей
- 18:00 5 мая
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- Влад Смекалов
Фото: https://vk.com/club201798974
Глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал о мерах поддержки детей с паллиативным статусом и их семей.
Он рассказал, что дети получают необходимое медицинское оборудование для ухода на дому, что позволяет им получать качественную медицинскую помощь и поддержку. Также выделяются средства на специальное питание, которое учитывает особенности здоровья детей.
Владимир Уйба подчеркнул, что эти меры стали возможны благодаря значительной финансовой поддержке из регионального бюджета. На эти цели было выделено свыше 60 млн рублей. Большая их часть была направленна на покупку медицинского оборудования.