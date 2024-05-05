Власти выделили на паллиативное лечение детей более 73 миллионов рублей

Глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал о мерах поддержки детей с паллиативным статусом и их семей.

Он рассказал, что дети получают необходимое медицинское оборудование для ухода на дому, что позволяет им получать качественную медицинскую помощь и поддержку. Также выделяются средства на специальное питание, которое учитывает особенности здоровья детей.