Синоптики прогнозируют в Коми холодный май

Вторая половина мая принесет более теплую погоду на большей части территории Коми. Месячная сумма осадков будет выше климатической нормы на 130-180%, особенно в западных районах.

Средняя месячная температура воздуха будет на уровне нормы в западных районах, но на 1-2°C ниже в восточных районах. Циклоническая активность будет преобладать в течение значительного периода мая, что приведет к облачной погоде и увеличению числа дней с осадками.