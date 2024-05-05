Синоптики прогнозируют в Коми холодный май
- 16:30 5 мая
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- Влад Смекалов
Вторая половина мая принесет более теплую погоду на большей части территории Коми. Месячная сумма осадков будет выше климатической нормы на 130-180%, особенно в западных районах.
Средняя месячная температура воздуха будет на уровне нормы в западных районах, но на 1-2°C ниже в восточных районах. Циклоническая активность будет преобладать в течение значительного периода мая, что приведет к облачной погоде и увеличению числа дней с осадками.
В первой половине месяца температуры будут ниже нормы, а во второй половине месяца будут неустойчивыми, с частой сменой холодных и теплых периодов. Дневные температуры воздуха не превысят +8°C до середины мая на большей части территории Республики Коми, за исключением южных районов, где они достигнут +15°C в отдельные дни.