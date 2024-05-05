Общественники поздравили ветерана с наступающим Днем Победы
- 13:45 5 мая
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- Влад Смекалов
В преддверии 79-летия победы в Великой Отечественной войне представители Дома Дружбы народов Республики Коми и национально-культурных общественных организаций региона приняли участие во всероссийской акции «В гости к ветерану».
Как сообщили в ДДН РК, они подарили частичку добра и внимания от всего многонационального народа Республики Коми ветерану Великой Отечественной войны Николаю Акимовичу Рочеву и детям войны – первому председателю Белорусской национально-культурной автономии Республики Коми Аркадию Степановичу Крупенько и активистам Елене Игнатьевне Хоменко, Василию Михайловичу Коробкину и Феофану Ивановичу Панько.
Директор Дома Дружбы, председатель Общественной палаты Коми, руководитель регионального отделения Ассамблеи народов России Григорий Хатанзейский поздравил с наступающим 9 мая, пожелал здоровья, благополучия и бодрости духа.