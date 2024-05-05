Общественники поздравили ветерана с наступающим Днем Победы

В преддверии 79-летия победы в Великой Отечественной войне представители Дома Дружбы народов Республики Коми и национально-культурных общественных организаций региона приняли участие во всероссийской акции «В гости к ветерану».

Как сообщили в ДДН РК, они подарили частичку добра и внимания от всего многонационального народа Республики Коми ветерану Великой Отечественной войны Николаю Акимовичу Рочеву и детям войны – первому председателю Белорусской национально-культурной автономии Республики Коми Аркадию Степановичу Крупенько и активистам Елене Игнатьевне Хоменко, Василию Михайловичу Коробкину и Феофану Ивановичу Панько.