Администрация Сыктывкара утвердила план мероприятий на 9 мая

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Администрация Сыктывкара подготовила план мероприятий, посвященных Дню Победы. В администрации города прошел оргкомитет, где руководители и представители всех учреждений, организаций и ведомств обсудили подготовку и проведение праздничных торжеств 9 мая. Все необходимые вопросы были проработаны, чтобы гарантировать высокий организационный уровень мероприятий.

Мероприятия, посвященные 79-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдут не только в городе Сыктывкаре, но и в Эжве и пригородных поселках.

Первое мероприятие состоится в 08:30. Это будет возложение цветов у закладного камня на месте бывшей пристани в парке им. С.М. Кирова и памятника В.А. Малышеву (ул. Малышева, 6). Чуть позднее в 09:30 состоится возложение цветов у «Стены памяти» (ул. Первомайская, 72).

В 10:00 начнется торжественная церемония возложения цветов у Мемориального комплекса «Вечная слава» и памятника воинам-интернационалистам «Скорбящий воин». С 11:00 до 18:00 пройдет акция «Память поколений» с возложением цветов от организаций и предприятий города к мемориалу «Вечная слава».