В Республике Коми завершат работу по определению границ зон подтопления

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, Екатерина Киселевич, на пресс-конференции поделилась планами завершить работу по установлению границ зон подтопления и затопления в 2024 году.

В настоящее время в Коми в эти зоны включены 90 населенных пунктов, распределенных по 18 муниципалитетам. Из них 40 населенных пунктов уже прошли процедуру внесения в ЕГРН.