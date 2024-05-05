В Республике Коми завершат работу по определению границ зон подтопления
- 15:45 5 мая
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- Влад Смекалов
Фото: https://vk.com/club201798974
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, Екатерина Киселевич, на пресс-конференции поделилась планами завершить работу по установлению границ зон подтопления и затопления в 2024 году.
В настоящее время в Коми в эти зоны включены 90 населенных пунктов, распределенных по 18 муниципалитетам. Из них 40 населенных пунктов уже прошли процедуру внесения в ЕГРН.
Стоит отметить, что в этом году была сформирована группировка сил и средств РСЧС для защиты населения во время половодья. Они имеют в своем составе более шести тысяч человек и две тысячи единиц техники.