Хостел из Сыктывкара покорил жюри престижной премии Russian Hospitality Awards

Этот успех стал первым в истории Республики Коми, когда заведение такого формата удостоено столь высокого признания в индустрии гостеприимства.

Церемония награждения лучших отелей и ресторанов России за 2024 год состоялась 22 апреля в отеле Редиссон Блю в Москве. Мероприятие собрало более 250 представителей этой сферы: генеральных менеджеров отелей-финалистов, управляющих компаний, ресторанов, руководителей организаций сегмента HoReCa и отраслевые СМИ.

Бал индустрии гостеприимства прошел в формате гала-ужина, выдержанного в стиле блэк тай. Тема вечера, вдохновленная пьесой А.П. Чехова "Вишнёвый сад", перенесла гостей в атмосферу утонченной эстетики конца XIX - начала XX века.

Премия Russian Hospitality Awards, проводимая уже 11 лет, является одной из самых значимых в сфере гостеприимства. В этом году организационный комитет получил рекордное количество заявок – 719 от отелей и ресторанов, представленных в 23 номинациях.

Особенностью премии является ее доступность. Участие в Russian Hospitality Awards для отелей и ресторанов абсолютно бесплатное, что позволяет всем претендентам иметь равные шансы на победу. Конкурсный отбор длится около полугода и включает в себя четыре этапа аудита, проводимого независимой компанией "ДРТ".

Включение хостела "98" в ТОП-5 лучших хостелов страны – это не только признание высокого уровня сервиса и качества обслуживания, но и стимул для дальнейшего развития индустрии гостеприимства в Республике Коми.