В Сыктывкаре перед Днем Победы станут раздавать Георгиевские ленточки и значки с "Красной гвоздикой"

Начиная с 25 апреля, в Сыктывкаре пройдут всероссийские акции "Георгиевская лента" и "Красная гвоздика".

В столице Республики Коми в преддверии празднования Дня Победы запланирован ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.

Цель мероприятия "Георгиевская лента" – воспитание уважения к одному из ключевых символов воинской доблести России, георгиевской ленте, олицетворяющей героизм, отвагу и непоколебимость народов нашей страны и подвиги защитников Отечества.

В рамках благотворительной акции "Красная гвоздика" добровольцы распространят значки в обмен на посильные пожертвования. Все вырученные средства направят на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Волонтеров, предлагающих принять участие в акциях, можно будет встретить с 14:00 до 16:00 в ТРЦ "Парма", возле мемориального комплекса "Вечная слава", на Стефановской площади и на Покровском бульваре. Всероссийские акции завершатся 9 мая.

Кроме того, 6 мая в 15: 00 в городской картинной галерее "Пейзажи Севера" состоится открытие выставки "Поэтому мы победили", приуроченной ко Дню Победы.

7 мая в концертном зале "Сыктывкар", расположенном по адресу улица Бабушкина, 22, будет представлена музыкально-поэтическая постановка "Баллада о героях".