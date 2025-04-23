“Помог чем смог”: ведущий программы “60 минут” Евгений Попов провел мастер-класс для журналистов и молодежи Коми

23 апреля в Сыктывкаре прошла встреча известного телеведущего и депутата Госдумы Евгения Попова с республиканскими журналистами и молодежью. Корреспондент “Про Города” также присутствовал на лекции.

На мероприятии собрались практически все руководители крупных изданий региона и представители молодежи. В течение часа Евгений Попов рассказывал о том, как работать с информацией в эпоху цифровизации. После монолога, в котором телеведущий привел примеры положительной и негативной отработки инфоповодов в журналистской среде, он перешел к общению со слушателями.

Один из вопросов задала редактор ухтинской программы “День” Наталья Крутских. Она рассказала о своем опасении работы журналистом в настоящее время. По ее мнению, из-за неправильно написанного слова или предложения, в дверь к репортеру может постучаться сотрудник полиции. В качестве примера она привела историю о первом случае заражения ковидом в Ухте.

“Проблема в первоисточнике. Я написала о первом заболевшем коронавирусом в городе. Информация была не подтвержденная. Вы знаете сколько раз ко мне приходил участковый и опрашивал меня? Люди писали заявления, что я распространяю “фейкньюс”. Однако когда мою информацию перепечатали телеграм-каналы, к ним никто не приходил и никто им не трепал нервы”, – заявила Наталья Крутских.

На это Евгений Попов заявил, что ухтинка сработала как профессиональный репортер.