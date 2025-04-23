“Помог чем смог”: ведущий программы “60 минут” Евгений Попов провел мастер-класс для журналистов и молодежи Коми
- 22:00 23 апреля
- Никита Чернов
23 апреля в Сыктывкаре прошла встреча известного телеведущего и депутата Госдумы Евгения Попова с республиканскими журналистами и молодежью. Корреспондент “Про Города” также присутствовал на лекции.
На мероприятии собрались практически все руководители крупных изданий региона и представители молодежи. В течение часа Евгений Попов рассказывал о том, как работать с информацией в эпоху цифровизации. После монолога, в котором телеведущий привел примеры положительной и негативной отработки инфоповодов в журналистской среде, он перешел к общению со слушателями.
Один из вопросов задала редактор ухтинской программы “День” Наталья Крутских. Она рассказала о своем опасении работы журналистом в настоящее время. По ее мнению, из-за неправильно написанного слова или предложения, в дверь к репортеру может постучаться сотрудник полиции. В качестве примера она привела историю о первом случае заражения ковидом в Ухте.
“Проблема в первоисточнике. Я написала о первом заболевшем коронавирусом в городе. Информация была не подтвержденная. Вы знаете сколько раз ко мне приходил участковый и опрашивал меня? Люди писали заявления, что я распространяю “фейкньюс”. Однако когда мою информацию перепечатали телеграм-каналы, к ним никто не приходил и никто им не трепал нервы”, – заявила Наталья Крутских.
На это Евгений Попов заявил, что ухтинка сработала как профессиональный репортер.
“В любом случае мы работаем в правовом поле и нам необходимо соблюдать законодательство при распространении информации”, – добавил телеведущий.
Еще один вопрос задала заведующая кафедрой журналистики Сыктывкарского государственного университета Елена Рыжова. Она отметила, что название передачи “60 минут”, которую он ведет, это “калька” с американского проекта. На это ведущий лаконично ответил, что это уместнее спросить у его супруги – Ольги Скабеевой, с которой он ведет эту программу. Он добавил, что именно она дала такое название этому политическому ток-шоу.
После встречи часть людей подошла сфотографироваться с телеведущим. Затем, Евгений Попов дал эксклюзивный комментарий “Про Городу” о том, чем ему запомнилось наше журналистское сообщество и молодежь.
“У вас вообще прекрасная молодежь. Я встретился здесь с большим количеством людей, которые заинтересованы в развитии своего региона и страны. С точки зрения медиа – было очень много вопросов”, – рассказал телеведущий.
Он отметил, что сейчас в медиа происходит выравнивание позиций между крупными изданиями и журналистами-одиночками.
“С точки зрения профессионализма и аудитории сейчас можно работать из самого отдаленного уголка, и это хорошо. В Сыктывкаре я столкнулся с огромным количеством профессионалов и с людьми, которые знают свое дело. Я же, в свою очередь, надеюсь, что я помог чем смог”, – подытожил Евгений Попов.