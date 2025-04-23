Обработали смородину раствором без «химии» — красные "бородавки" с листьев как ветром сдуло — мощнейший способ борьбы с галловой тлей

Красные бугры на листьях смородины, часто ошибочно принимаемые за нехватку витаминов, на самом деле свидетельствуют о присутствии галловой тли – опасного вредителя. Эта тля настолько мала, что её трудно заметить, но её присутствие быстро скажется на состоянии куста и урожайности. Признаки поражения:

Появление неровностей и красных вздутий на листьях.

Преждевременное осыпание листьев.

Скудный урожай или его отсутствие. Чтобы предотвратить эти негативные последствия, необходимо своевременно избавиться от галловой тли, не прибегая к агрессивным химикатам. Предлагаем эффективный и экологичный метод в несколько этапов.