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Обработали смородину раствором без «химии» — красные "бородавки" с листьев как ветром сдуло — мощнейший способ борьбы с галловой тлей

Обработали смородину раствором без «химии» — красные "бородавки" с листьев как ветром сдуло — мощнейший способ борьбы с галловой тлейСоздано в Шедевруме

Красные бугры на листьях смородины, часто ошибочно принимаемые за нехватку витаминов, на самом деле свидетельствуют о присутствии галловой тли – опасного вредителя. Эта тля настолько мала, что её трудно заметить, но её присутствие быстро скажется на состоянии куста и урожайности.

Признаки поражения:

  • Появление неровностей и красных вздутий на листьях.
  • Преждевременное осыпание листьев.
  • Скудный урожай или его отсутствие.

Чтобы предотвратить эти негативные последствия, необходимо своевременно избавиться от галловой тли, не прибегая к агрессивным химикатам. Предлагаем эффективный и экологичный метод в несколько этапов.

Этап 1: Профилактическая обработка табачной пылью (конец апреля)

  1. Приготовьте настой: 0,5 кг табачной пыли залейте 5 литрами воды и дайте настояться 2 дня.
  2. Процедите настой.
  3. Добавьте еще 5 литров воды и 4 столовые ложки жидкого (лучше зеленого садового) мыла для лучшего прилипания к листьям.
  4. Тщательно опрыскайте листья и ветки куста.
  5. Повторите обработку через 1,5-2 недели, добавив к 10 литрам табачного настоя 1 столовую ложку пищевой соды и мыло.
  6. Особое внимание уделите нижней части куста.

Этап 2: Обработка настоем полыни (после цветения)

  1. Заполните ⅓ ведра измельченной полынью.
  2. Долейте до краев водой и дайте настояться 2 дня.
  3. Уберите траву из настоя.
  4. Добавьте мыло.
  5. Опрыскайте кусты, как и в первом этапе.

Этап 3: Закрепление результата настоем томатной ботвы (после сбора урожая)

  1. Приготовьте настой из измельченной томатной ботвы по аналогии с настоем полыни.
  2. Обработайте куст получившимся настоем.

Этот метод эффективен для защиты от галловой тли как черной, так и красной смородины. Регулярное применение этих простых и доступных средств поможет сохранить здоровье ваших кустов и обеспечит обильный урожай.

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