Обработали смородину раствором без «химии» — красные "бородавки" с листьев как ветром сдуло — мощнейший способ борьбы с галловой тлей
- 22:17 23 апреля
- Дмитрий Перцев
Красные бугры на листьях смородины, часто ошибочно принимаемые за нехватку витаминов, на самом деле свидетельствуют о присутствии галловой тли – опасного вредителя. Эта тля настолько мала, что её трудно заметить, но её присутствие быстро скажется на состоянии куста и урожайности.
Признаки поражения:
- Появление неровностей и красных вздутий на листьях.
- Преждевременное осыпание листьев.
- Скудный урожай или его отсутствие.
Чтобы предотвратить эти негативные последствия, необходимо своевременно избавиться от галловой тли, не прибегая к агрессивным химикатам. Предлагаем эффективный и экологичный метод в несколько этапов.
Этап 1: Профилактическая обработка табачной пылью (конец апреля)
- Приготовьте настой: 0,5 кг табачной пыли залейте 5 литрами воды и дайте настояться 2 дня.
- Процедите настой.
- Добавьте еще 5 литров воды и 4 столовые ложки жидкого (лучше зеленого садового) мыла для лучшего прилипания к листьям.
- Тщательно опрыскайте листья и ветки куста.
- Повторите обработку через 1,5-2 недели, добавив к 10 литрам табачного настоя 1 столовую ложку пищевой соды и мыло.
- Особое внимание уделите нижней части куста.
Этап 2: Обработка настоем полыни (после цветения)
- Заполните ⅓ ведра измельченной полынью.
- Долейте до краев водой и дайте настояться 2 дня.
- Уберите траву из настоя.
- Добавьте мыло.
- Опрыскайте кусты, как и в первом этапе.
Этап 3: Закрепление результата настоем томатной ботвы (после сбора урожая)
- Приготовьте настой из измельченной томатной ботвы по аналогии с настоем полыни.
- Обработайте куст получившимся настоем.
Этот метод эффективен для защиты от галловой тли как черной, так и красной смородины. Регулярное применение этих простых и доступных средств поможет сохранить здоровье ваших кустов и обеспечит обильный урожай.
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