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Вне закона: у сыктывкарцев заберут 160 гаражей

Вне закона: у сыктывкарцев заберут 160 гаражей

02 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Вне закона: у сыктывкарцев заберут 160 гаражей Фото: Виктор Конюхов
У собственников есть 90 дней, чтобы убрать незаконную постройку

В Сыктывкаре приступили к демонтажу незаконно установленных гаражей. Журналист PG11.ru побывал на мероприятии и узнал, что делать тем, у кого «улетела» постройка. 

Эксперт-аналитик управления ЖКХ Сыктывкара Жанна Маркова рассказала, что всего за лето демонтируют около 160 гаражей. 2 июня начались работы по демонтажу, есть контракт на 10 гаражей в разных частях города: Давпоне, Кируле, Строителе.

- Гаражи отвозятся на специализированную стоянку временного хранения. Собственник может обратиться в администрацию и забрать гараж до признания его муниципальной собственностью, - рассказал эксперт.

Жанна Маркова уточнила, что если внутри гаража находится автомобиль, то он отвозится на стоянку эвакуатором. Собственник имеет право забрать его бесплатно. Однако с самими гаражами не все так просто - владелец должен заплатить сумму, которая высчитывается из стоимости контракта на демонтаж. 

Перед тем как забрать гараж, специалисты администрации проводят опись всего имущества, которое находится внутри. 

Заместитель начальника развития городского строительства и управления архитектуры Людмила Макавкина сообщила, что гаражи демонтируют для того, чтобы освободить муниципальную землю и облагородить внешний облик города. 

Перед этой процедурой собственникам постройки указывают на то, что они должны убрать гараж самостоятельно. Специалисты администрации вешают на гараже специальные объявления, размещают информацию в СМИ, пытаются найти владельцев через МВД. Если через 90 дней эти требования собственники не выполняют, то к решению вопроса подключаются специалисты с эвакуаторами.

- Чаще всего собственники не идут на контакт, а появляются только тогда, когда приезжает техника, - заключила Людмила Макавкина. 

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