Росконтроль нашел отличный молотый кофе, который можно брать пачками: чистый состав и замечательный вкус

фото из архива редакции

Современные технологии производства и упаковки позволяют молотому кофе сохранять свои свойства не хуже зерен. Представление о том, что покупка молотого продукта является компромиссом, постепенно уходит в прошлое. Глубокий лабораторный анализ, проведенный специалистами Росконтроля, подтвердил, что на полках магазинов представлено множество марок высокого качества, соответствующих строгим физико-химическим критериям и нормам безопасности.

Различия между арабикой и робустой

Перед покупкой важно понимать, что именно находится внутри упаковки, так как от сорта зависят вкусовые профили напитка.

Арабика обладает выраженной ароматикой и мягким вкусом. В ней меньше кофеина, а палитра нот варьируется от цветочных до ягодных оттенков. Это выбор для тех, кто ценит чистоту вкуса и деликатность.

Робуста содержит почти в два раза больше кофеина и придает напитку характерную горчинку и плотность. Ее чаще добавляют в смеси для создания густого эспрессо с устойчивой пенкой.

Большинство марок предлагают купажи, где сочетаются оба сорта для достижения баланса между крепостью и ароматом. Выбор подходящего варианта зависит исключительно от индивидуальных предпочтений в степени интенсивности напитка.

Правила сохранения свежести

Молотый кофе крайне чувствителен к внешним условиям сразу после разгерметизации вакуумной упаковки. Основным врагом вкуса выступает окисление.

Герметичность. После вскрытия содержимое стоит максимально оперативно переместить в металлическую или керамическую емкость с плотно прилегающей крышкой. Защита от внешней среды. Идеальное место для хранения — темный кухонный шкаф вдали от плиты, радиаторов отопления и прямых солнечных лучей. Температурный режим. Хранение в холодильнике провоцирует образование конденсата при каждом открытии крышки. Влага разрушает эфирные масла, отвечающие за вкус и аромат. Оптимальная температура составляет 15–20 градусов.

Результаты экспертного тестирования

Лабораторные проверки подтвердили безопасность продукции популярных производителей. Качество дегустации оценивалось профессиональными бариста, которые учитывали баланс вкуса, отсутствие посторонних примесей и соответствие маркировке.

Egoiste занимает одну из лидирующих позиций за счет сбалансированного состава и высокой органолептической оценки.

Davidoff является эталоном стабильного качества для любителей классического кофе.

Dallmayr Prodomo демонстрирует мягкий профиль с умеренной кислотностью.

Lavazza Oro характеризуется точным соответствием заявленной степени обжарки и чистотой состава.

Paulig Classic и Jardin Breakfast Blend показывают достойные результаты по содержанию экстрактивных веществ.

В список марок, прошедших проверку по показателям безопасности, также вошли Tchibo Exclusive, Carte Noire, «Московская кофейня на паяхъ», «Жокей» и Movenpick.

Экспертное уточнение

При выборе молотого кофе решающее значение имеет степень помола. Она должна соответствовать методу приготовления: самый мелкий помол «в пыль» предназначен для кофе по-восточному, средний подходит для капельных кофеварок, а крупный — для френч-пресса. Важно помнить, что обжаренное зерно — это гигроскопичный продукт, который активно поглощает посторонние запахи из кухонного пространства. Поэтому герметичность емкости для хранения является критически важным фактором для сохранения органолептических свойств в течение заявленных 15 дней после вскрытия заводской упаковки.

