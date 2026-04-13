Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав инвалида из Коми

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав инвалида из КомиФото "Про Город"

В Ухте возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав горожанина. Речь идет о мужчине, который после ампутации обеих ног зависит от специального кресла-коляски. 

Выданное ранее устройство активного типа вышло из строя. Хотя суд обязал предоставить ему новое средство реабилитации, в 2024 году чиновники предложили заявителю технику, не соответствующую необходимым медицинским показаниям и индивидуальным параметрам. В результате человек до сих пор вынужден пользоваться неисправным оборудованием, что ограничивает его мобильность и нарушает законные права.

Расследованием инцидента занимается следственное управление СКР по региону. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю данного управления Андрею Исаеву представить подробный отчет о ходе доследственной проверки и принятых мерах. Особое внимание уделено вопросу безотлагательного обеспечения пострадавшего гражданина необходимым техническим средством реабилитации.

Контроль за исполнением данного поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.

