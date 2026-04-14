В Сыктывкаре водитель автобуса возил людей, не имея прав

Фото Госавтоинспекции Сыктывкара

С 6 по 10 апреля в столице Коми провели всестороннюю инспекцию работы общественного транспорта. Цель мероприятия — повысить уровень безопасности пассажирских перевозок и сократить количество дорожно‑транспортных происшествий с участием автобусов.

Во время рейдовых мероприятий инспекторы ГИБДД осмотрели свыше 160 транспортных средств. В результате выявили 53 случая несоблюдения ПДД.

Среди зафиксированных нарушений:

вождение лицом, лишённым водительских прав;

эксплуатация автобусов без действующих диагностических карт;

игнорирование требований по использованию ремней безопасности;

проезд перекрёстка на красный сигнал светофора;

отсутствие обязательных документов;

несоблюдение предписаний дорожных знаков.

За первые месяцы текущего года в Сыктывкаре произошло четыре ДТП с участием общественного транспорта. Всего в результате происшествий пострадали четыре человека.

