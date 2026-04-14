В Коми мошенники украли 58 тысяч рублей с банковского счета мужчины через 15‑летнюю школьницу

Инцидент случился в Сосногорске. В полицию северного города Коми обратился 50-летний местный житель. Он сообщил о крупном хищении денежных средств. 

Жертвой злоумышленников оказалась его 15-летняя дочь, которая, пытаясь помочь подруге, невольно способствовала списанию более 58 тысяч рублей с отцовского банковского счёта.

Сотрудники полиции выяснили, что инцидент начался с сообщения в мессенджере от якобы одноклассницы девочки. "Подруга" пожаловалась на поломку телефона и попросила временно привязать свою СИМ-карту к устройству школьницы, получив взамен код подтверждения.

Далее мошенники сообщили, что СИМ-карта "подруги" привязана к номеру отца, и предложили "отвязать" её. Девочка, не заподозрив подвоха, взяла телефон родителя под предлогом игры и, получив доступ к устройству, выполнила необходимые манипуляции.

В итоге, контролируя оба телефона, аферисты получили доступ к банковскому приложению мужчины. По указаниям злоумышленников несовершеннолетняя пополняла балансы мобильных телефонов. Ситуация прояснилась лишь после звонка другой знакомой, которая сообщила о взломе аккаунта их общей подруги. Осознав, что её использовали в мошеннической схеме, девочка немедленно рассказала обо всём отцу. Мужчина успел заблокировать дальнейшие попытки списания, однако общая сумма ущерба составила около 58 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершённой с банковского счёта.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала курьера из Петербурга, забравшую 8 миллионов у жителя Сыктывкара.

