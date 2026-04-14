Житель Коми погасил долг по алиментам в 2 миллиона рублей, чтобы получить новый паспорт

автор Вячеслав Вольгин

Живущий за границей воркутинец, чтобы получить новый паспорт и вернуться к жизни за рубежом, был вынужден полностью погасить многолетний долг.

Двое из троих его детей достигли совершеннолетия, так и не дождавшись финансовой поддержки от отца. К весне 2026 года сумма неуплаченных алиментов жителя Воркуты перевалила за отметку в два миллиона.

Мужчина покинул заполярный город, не держал средств на счетах в российских банках, а созданная им компания обанкротилась и перешла под контроль управляющего.

Однако судебный пристав воркутинского отдела ССП продолжала активный розыск должника и его активов, систематически направляя запросы для выявления любого имущества.

В процессе исполнительного производства и диалога с взыскателем пристав установила, что ответчик уже несколько лет проживает за пределами России, сохранив при этом гражданство РФ.

Именно этот факт оказался решающим. Планируя визит в Россию для обмена паспорта, мужчина был вынужден полностью рассчитаться по долгам перед детьми. В ином случае он не смог бы выехать обратно к месту постоянного проживания за рубежом из-за ограничения на выезд, наложенного приставом.

Напомним, ранее сообщалось, что пять семей из Коми получат по 100 тысяч рублей за вклад в воспитание детей.