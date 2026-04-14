Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Влажные салфетки беру пачками — и радуюсь своей смекалке: вот, как использую их в быту. Мало кто знает такие способы

Влажные салфетки прочно вошли в повседневный обиход благодаря своей практичности и оперативности в решении различных задач. Их история началась в 1970 году с продукции компании «Кимберли-Кларк», первые образцы которой изготавливались из целлюлозы с антибактериальной пропиткой, но отличались жесткостью и низкой комфортностью. Со временем технологии производства изменились, что привело к созданию более мягких и эластичных вариантов.

После 2000-х годов ассортимент значительно расширился: на рынке появились специализированные салфетки для снятия макияжа, интимной гигиены, ухода за поверхностями и детской кожи. Современные производители, включая «Интерсэн-плюс», предлагают гипоаллергенные модели из спандекса — безворсовые, с повышенной мягкостью и хорошей драпируемостью.

Помимо прямого назначения, влажные салфетки можно применять для решения нестандартных бытовых задач.

Создание ароматизаторов для помещений
Разверните салфетку, насыпьте в центр столовую ложку риса, добавьте 5–7 капель любимого эфирного масла и соберите края, зафиксировав их ниткой. Получившийся мешочек разместите в шкафу, прихожей или автомобиле — он обеспечит легкий и устойчивый аромат без использования химических освежителей.

Очищение подошвы утюга от нагара
Пригоревшие волокна ткани часто оставляют темные следы на поверхности утюга. Вместо специализированных средств можно использовать влажную салфетку: положите ее на гладильную доску и проведите нагретым утюгом. Этот способ эффективно удаляет загрязнения без дополнительных затрат.

Устранение статического электричества на одежде
После стирки синтетические и некоторые натуральные материалы, например шелк, могут накапливать статический заряд. Достаточно провести влажной салфеткой по внутренней стороне одежды, чтобы снизить электризацию и повысить комфорт при носке.

Предотвращение просыпания грунта из цветочных горшков
При пересадке комнатных растений разместите влажную салфетку на дне горшка, поверх дренажного слоя. Это минимизирует высыпание почвы через отверстия и поможет сохранить влажность субстрата на более длительный период.

Экспертное уточнение: при использовании влажных салфеток для ухода за техникой или поверхностями важно учитывать состав пропитки. Продукты без спирта, хлора и агрессивных ПАВ безопаснее для материалов и реже вызывают аллергические реакции. Для детской гигиены и чувствительной кожи выбирайте салфетки с нейтральным pH и без отдушек.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+