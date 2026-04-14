Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Кидаю одну крошку в горшок в апреле — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листья остаются зелеными

Пышное и продолжительное цветение герани можно стимулировать с помощью натурального средства, которое часто применяют в кулинарии. Куркума, известная как яркая восточная пряность, способна стать эффективной добавкой для ухода за комнатными растениями. Этот простой метод помогает активизировать рост, улучшить состояние листвы и увеличить количество бутонов.

Как куркума влияет на герань. Ключевое действующее соединение куркумы — куркумин. Этот компонент обладает свойствами природного антисептика, создавая в почве условия, препятствующие развитию патогенных грибков и бактерий. Регулярный полив раствором куркумы помогает поддерживать здоровье корневой системы, что особенно важно для молодых растений и черенков в процессе адаптации.

Выполняя защитную функцию, куркума также служит дополнительным источником питательных элементов. В её составе присутствуют витамины группы B, эфирные масла, а также микроэлементы: железо, фосфор и йод. Комплекс этих веществ поддерживает обменные процессы в герани, укрепляет её естественный иммунитет и способствует формированию цветочных почек.

Подготовка и применение раствора куркумы. Для создания питательного раствора потребуются следующие компоненты:

  • 1 литр отстоянной воды комнатной температуры
  • 1 чайная ложка порошка куркумы
  • 3–4 таблетки глицина (опционально, для улучшения адаптации растения к стрессу)

План действий по приготовлению и использованию:

  1. Измельчите таблетки глицина до состояния порошка и смешайте его с куркумой в воде. Тщательно перемешивайте состав до полного растворения компонентов и получения жидкости равномерного золотистого оттенка.
  2. Примерно за час до внесения подкормки умеренно увлажните грунт в горшке чистой водой: это подготовит корни и снизит риск стрессовой реакции.
  3. Поливайте растение под корень, используя около 50–100 мл готового раствора для горшка стандартного размера. Следите, чтобы состав не попадал на листья и стебли.
  4. Применяйте подкормку с периодичностью один раз в 3–4 недели в период активной вегетации: с ранней весны до середины осени.

Результаты систематического применения. При использовании раствора куркумы в рекомендуемом режиме герань демонстрирует положительные изменения: листья приобретают более насыщенный зелёный цвет и плотную структуру, стебли становятся крепче, а цветение — заметно обильнее и длится дольше. Растение в целом выглядит более здоровым и устойчивым к изменениям условий.

Экспертное уточнение: Куркума не является полноценной заменой комплексного минерального удобрения. Этот метод следует рассматривать как вспомогательную натуральную поддержку в рамках общего ухода. Перед первым поливом рекомендуется проверить реакцию растения на небольшом количестве раствора. Для гераней с выраженными признаками дефицита питательных элементов (например хлороза) необходимо в первую очередь корректировать режим освещения и внесение основных удобрений, содержащих азот, калий и железо в сбалансированной форме.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+