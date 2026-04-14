Свыше 60% жителей Сыктывкара полностью погружены в работу во время рабочего дня

Свыше 60% жителей Сыктывкара полностью погружены в работу во время рабочего дня

Сотрудники, принявшие участие в опросе портала SuperJob, высказали своё мнение. Подавляющее большинство, а именно 63% трудоустроенных сыктывкарцев, заявляет, что всё своё рабочее время посвящает исключительно выполнению профессиональных обязанностей.

Их позиция отражает установки вроде: «На работе нужно работать, отдыхать можно и дома» или «На рабочем месте следует выполнять свои прямые обязанности».

Ещё четверть опрошенных (25%) признаются, что тратят на выполнение рабочих задач более половины дня, но допускают возможность отвлечений. Они отмечают, что, несмотря на возможные «параллельные процессы», основные задачи всегда выполняются в срок, а степень загруженности зависит от текущего объёма работы.

В то же время 9% респондентов сообщили, что фактически работают меньше половины отведённого на труд времени.

Интересная тенденция прослеживается в зависимости от возраста: чем старше работник, тем выше вероятность, что он полностью сосредоточен на профессиональной деятельности. Среди молодёжи до 35 лет только 55% посвящают всё время работе, при этом 12% из этой группы работают менее половины дня. Среди сотрудников 35–45 лет показатель полной занятости на работе возрастает до 65%, а у респондентов старше 45 лет он достигает 67%. Представители старшей возрастной группы подчёркивают важность расстановки приоритетов и соблюдения сроков, а также необходимость разделять рабочее и личное время.

Наибольшую приверженность полной занятости на рабочем месте демонстрируют представители таких профессий, как врачи, бухгалтеры и кладовщики (по 77%), водители (73%) и экономисты (72%).

