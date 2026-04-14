В Сыктывкаре онкопациенты получают психологическую поддержку волонтёров

В Сыктывкаре онкопациенты получают психологическую поддержку волонтёровФото: Министерства здравоохранения РК

Еженедельные встречи под названием «ОнкоДиалог», проходящие в Сыктывкаре на улице Гаражной, 4а, предоставляют участникам возможность получить квалифицированную поддержку от волонтеров. Основная задача проекта — создание благоприятной и всесторонней среды для людей, столкнувшихся с диагнозом «рак» и проходящих лечение.

Эта информация озвучена участниками проекта «Ты сможешь!» в ходе заседания Общественной палаты Республики Коми. Обсуждение было сосредоточено на путях совершенствования психологической помощи онкопациентам. Важным достижением стало решение о синергии усилий врачей-онкологов и психологов-волонтеров для формирования единого механизма поддержки.

Ожидается, что существенным шагом станет введение штатной должности психолога в Республиканском онкологическом диспансере. Соответствующее поручение уже дано Министерству здравоохранения Коми главой региона Ростиславом Гольдштейном. По мнению участников встречи, такой специалист станет не просто врачом, а опорой для пациентов и их близких, помогая справиться со страхом перед серьезным недугом. Особую ценность психологическая помощь приобретает в период стационарного лечения — перед операцией или во время прохождения курсов терапии.

Мероприятия, направленные на борьбу с раком и включающие психологическую реабилитацию, являются составляющей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

