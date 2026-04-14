Пять семей из Коми получат по 100 тысяч рублей за вклад в воспитание детей

Награды удостоены семьи Чупровых из деревни Захарьвань (Усинск), Паневых из села Объячево (Прилузский район), Летуновых из Микуня (Усть-Вымский район), Маховых из Ухты и Веретенниковых из села Визинга (Сысольский район). Об этом 13 апреля сообщило Министерство труда и соцзащиты республики.

Родители в этих семьях воспитывают детей как гармонично развитых личностей, демонстрируя на собственном примере ответственную гражданскую позицию.

Церемония награждения, по сложившейся традиции, состоится в связи с Международным днем семьи, отмечаемым 15 мая.

Также семьи Паневых, Чупровых и Веретенниковых будут представлять республику на всероссийском этапе конкурса «Семья года». Организатором федерального состязания выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

