Спорткомплекс выплатит 100 тысяч рублей компенсации юному хоккеисту из Коми после инцидента на матче
- 14:30 14 апреля
- Инесса Богатая
Воркутинская прокуратура после обращения обеспокоенной матери инициировала проверку. Инцидент произошёл 13 ноября 2025 года во время хоккейной игры: фрагмент защитного ограждения трибуны, предназначавшийся для блокировки шайб, обрушился на ногу юного игрока.
Вследствие падения ребёнок получил травму: перелом большого пальца правой стопы.
Руководствуясь заботой о благополучии пострадавшего, прокурор города подал в суд иск с требованием о возмещении морального ущерба. В процессе судебных слушаний стороны достигли взаимоприемлемого решения. Ответчик, представляющий спортивный объект, и законный представитель мальчика заключили мировое соглашение. Согласно его условиям, владелец спорткомплекса обязан выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Судебный орган, убедившись в законности и справедливости достигнутого соглашения, не ущемляющего интересов других сторон, утвердил его. Прокуратура города будет осуществлять надзор за своевременным и полным исполнением данного решения после его вступления в законную силу.
