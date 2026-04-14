Спорткомплекс выплатит 100 тысяч рублей компенсации юному хоккеисту из Коми после инцидента на матче

Воркутинская прокуратура после обращения обеспокоенной матери инициировала проверку. Инцидент произошёл 13 ноября 2025 года во время хоккейной игры: фрагмент защитного ограждения трибуны, предназначавшийся для блокировки шайб, обрушился на ногу юного игрока.

Вследствие падения ребёнок получил травму: перелом большого пальца правой стопы.

Руководствуясь заботой о благополучии пострадавшего, прокурор города подал в суд иск с требованием о возмещении морального ущерба. В процессе судебных слушаний стороны достигли взаимоприемлемого решения. Ответчик, представляющий спортивный объект, и законный представитель мальчика заключили мировое соглашение. Согласно его условиям, владелец спорткомплекса обязан выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Судебный орган, убедившись в законности и справедливости достигнутого соглашения, не ущемляющего интересов других сторон, утвердил его. Прокуратура города будет осуществлять надзор за своевременным и полным исполнением данного решения после его вступления в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировской области школьник из Коми получил травму в парке развлечений.