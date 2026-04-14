В Коми зафиксировали рекордные 2256 обращений к омбудсмену в 2025 году

11 апреля 2026 года состоялась рабочая встреча Ростислава Гольдштейна с региональным Уполномоченным по правам человека Верой Железцовой. Обсуждались итоги деятельности аппарата омбудсмена в 2025 году и приоритеты на будущее.

2025 год отметился рекордным количеством обращений граждан – 2256, что является максимумом за последние два десятилетия. Тенденция сохранилась и в начале 2026 года, с около тысячи обращений за первые три месяца.

Основной причиной такого наплыва жалоб остается специальная военная операция, на которую приходится 83% обращений (более 1800).

Решение этих вопросов требует тесного взаимодействия с федеральными органами, включая Уполномоченного по правам человека при Президенте РФ, Министерство обороны и Красный Крест.

По инициативе Веры Железцовой решена проблема ограниченного доступа военных комиссариатов к Единому реестру ЗАГС, что затрудняло своевременное оформление выплат семьям погибших. Подготовлен законопроект, который уже рассматривается в Госдуме.

Количество жалоб по другим вопросам (пенсионным, трудовым, жилищным, социальным) сократилось до 236 (11%). Число обращений из мест лишения свободы также снизилось до 135 (6%), что связано с уменьшением численности спецконтингента.

Ростислав Гольдштейн поблагодарил Веру Железцову за системную работу. Он отметил важность той помощи, которую получают люди, и выразил надежду на продолжение совместной работы по совершенствованию правозащитных механизмов.

Вера Железцова, в свою очередь, выразила признательность главе республики за внимание к работе аппарата омбудсмена и готовность оперативно решать проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре онкопациенты получают психологическую поддержку волонтёров.