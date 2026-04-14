Тля и клещи мрут прямо на ветках: обработка смородины в апреле и мае для богатого урожая — большие и сочные ягоды собираю ведрами

Фото из архива "Про Города"

С приходом весны многие садоводы наблюдают одну и ту же картину: листья смородины деформируются, ягоды становятся мелкими, и возникает вопрос о выборе безопасного средства для обработки. Однако существует метод, который действует превентивно. Ключевой фактор — точное определение периода, когда вредители еще находятся в состоянии покоя, а растение уже готово к вегетации. Пропуск этого момента означает необходимость борьбы с последствиями в течение всего сезона.

Ограничения стандартных методов опрыскивания Традиционное опрыскивание по листве воздействует только на активных насекомых. При этом яйца тли и клещей, а также споры грибковых заболеваний зимуют под корой, в трещинах ветвей и у основания куста. Они активируются одновременно с распусканием почек и сразу начинают повреждать растение. Для их уничтожения до начала активности требуется искореняющая обработка — состав повышенной концентрации, который работает на опережение.

Эффективный состав для обработки Надежным решением считается смесь медного купороса и мочевины. Медный купорос подавляет грибковые инфекции, такие как мучнистая роса, антракноз и различные виды пятнистости. Мочевина в высокой концентрации действует как контактный препарат, уничтожая яйца тли, клещей и других насекомых, скрытых в коре. Дополнительно она служит азотной подкормкой, стимулирующей рост растения после зимы.

Для приготовления рабочего раствора на 10 литров воды берут 300 граммов медного купороса и 500–700 граммов мочевины. Сначала медный купорос растворяют в небольшом объеме теплой воды, затем выливают в общую емкость и добавляют мочевину. Состав тщательно перемешивают до полного растворения гранул.

Если в предыдущем сезоне на кустах наблюдались лишайники или щитовка, медный купорос заменяют железным. Рекомендуемая дозировка — 300–500 граммов на 10 литров воды. Такой раствор не только дезинфицирует, но и насыщает растение железом, что особенно важно для сортов с темными ягодами.

Сроки и техника проведения обработки Обработку проводят в период, когда температура воздуха стабильно превышает +4…+5 градусов, но почки еще не начали набухать. Обычно это конец марта или первая половина апреля, в зависимости от климатической зоны. Важно выбрать безветренный день без осадков.

Опрыскивание выполняют обильно, до стекания раствора с веток. Обрабатывают всю поверхность куста — от верхних побегов до основания, а также приствольный круг. Это обеспечивает проникновение состава в трещины коры и другие укрытия, где зимуют вредители.

Результат применения метода После такой обработки смородина вступает в вегетационный период без скрытых угроз. В течение лета потребуются только профилактические опрыскивания, поскольку основная работа уже выполнена. Критически важно не упустить момент: как только почки начинают раскрываться, применение концентрированного состава становится недопустимым. Своевременная обработка позволяет получить здоровый урожай с крупными ягодами.

Экспертное уточнение: при работе с медным купоросом и мочевиной используйте средства индивидуальной защиты — перчатки, очки и респиратор. Приготовленный раствор применяйте в тот же день, не храните его. Для молодых кустов концентрацию можно уменьшить на 20–25%, чтобы избежать возможного стресса для растения.

Ранее мы писали: