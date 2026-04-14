Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Дзюдоисты Коми завоевали "золото" на первенстве СЗФО

Фото Минспорта Коми

Соревнования состоялись в Великом Новгороде. Они объединили Межрегиональный турнир для юных спортсменов до 13 лет и первенство Северо-Западного федерального округа для дзюдоистов до 15 лет. За медали боролось свыше 530 атлетов, представлявших девять регионов Российской Федерации.

Среди участников первенства до 15 лет блестящую победу одержали Никита Байбородин в весовой категории до 34 килограммов и Тимур Дымов в весе до 38 килограммов, завоевав золотые награды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Коми.

В рамках Межрегионального турнира среди дзюдоистов до 13 лет отличились Артём Бобровский, завоевавший бронзу в весовой категории до 46 килограммов, и Дарья Собянина, ставшая призёром в весе до 40 килограммов.

"Эти награды — результат упорного труда и самоотдачи наших спортсменов. Я очень горжусь их достижениями и верю, что они продолжат развиваться и добиваться новых вершин", — прокомментировал успех воспитанников тренер сборной Республики Коми Владимир Киракосян.

Он также добавил, что спортсмены, показавшие наилучшие результаты на этих соревнованиях, получат возможность выступить на первенстве России, которое пройдёт в Саратове.

Развитие массового спорта и спорта высших достижений является приоритетом государственной программы «Спорт России», реализуемой по инициативе президента страны Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что лыжник из Коми Илья Семиков завоевал "бронзу" в супермарафоне на 70 километров.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+