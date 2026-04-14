Дзюдоисты Коми завоевали "золото" на первенстве СЗФО

Соревнования состоялись в Великом Новгороде. Они объединили Межрегиональный турнир для юных спортсменов до 13 лет и первенство Северо-Западного федерального округа для дзюдоистов до 15 лет. За медали боролось свыше 530 атлетов, представлявших девять регионов Российской Федерации.

Среди участников первенства до 15 лет блестящую победу одержали Никита Байбородин в весовой категории до 34 килограммов и Тимур Дымов в весе до 38 килограммов, завоевав золотые награды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Коми.

В рамках Межрегионального турнира среди дзюдоистов до 13 лет отличились Артём Бобровский, завоевавший бронзу в весовой категории до 46 килограммов, и Дарья Собянина, ставшая призёром в весе до 40 килограммов.

"Эти награды — результат упорного труда и самоотдачи наших спортсменов. Я очень горжусь их достижениями и верю, что они продолжат развиваться и добиваться новых вершин", — прокомментировал успех воспитанников тренер сборной Республики Коми Владимир Киракосян.

Он также добавил, что спортсмены, показавшие наилучшие результаты на этих соревнованиях, получат возможность выступить на первенстве России, которое пройдёт в Саратове.

Напомним, ранее сообщалось, что лыжник из Коми Илья Семиков завоевал "бронзу" в супермарафоне на 70 километров.