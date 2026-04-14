Мои однозначные "нет" в "Светофоре" или что я пропускаю сразу

Мои однозначные "нет" в "Светофоре" или что я пропускаю сразуФото из архива "Про Города"

Споры о товарах в «Светофоре» не утихают, однако нисколько не влияют на популярность магазина: каждый выходной очередь на кассе растягивается до входа. В будни ситуация чуть спокойнее: можно пройти вдоль рядов, не толкаясь и даже разглядывая коробки, которые часто перекрывают друг друга. Цены меняются, но поток новинок не прекращается. Мне часто приходится ждать, пока предыдущий покупатель оплатит целую тележку, чтобы самому приобрести всего пару позиций.

Сейчас мои походы в «Светофор» скорее основаны на любопытстве: постоянные покупки сводятся к мороженому и крупам. Остальное я рассматриваю, сравнивая стоимость с сетевыми супермаркетами прямо на месте.

Есть категории продуктов, которые я избегаю брать здесь. Это не рекомендация, просто субъективный опыт.

Сливочное масло. Его цена продолжает оставаться привлекательной. Например, пачка 82,5% стоит 75 рублей. Раньше мы покупали такое масло исключительно для выпечки: для бутербродов оно не годилось из-за слабого сливочного вкуса. Сейчас даже знакомые бренды исчезли с полок, хотя состав на упаковках выглядит безупречным.

Замороженное маринованное мясо. Сегодня выбор заметно расширился: курица, индейка, говядина и даже утка. Говядина по 744 рубля за килограмм выглядит особенно выгодно. Однако у меня есть сомнения в эффективности маринада для замороженного продукта: после разморозки жидкость отделяется, а само мясо может не пропитаться соусом. Кроме того, вес упаковок обычно начинается от двух килограммов, что для эксперимента кажется слишком большой инвестицией.

Овощные консервы. Я долгое время рекомендовал огурцы и помидоры из «Светофора», поскольку они выпускаются известными производителями и раньше стоили дешевле. Теперь ценники выровнялись — те же позиции в сетевых магазинах часто оказываются немного ниже. В результате покупать консервы здесь становится невыгодно, хотя качество, как на фото с огурцами «Кубаночки», остаётся достойным. Искать их специально я уже не буду.

Бытовая химия. Здесь выбор огромен, как в любом массмаркете, но мои последние покупки оказались неудачными. Дезодорант с резким запахом не давал эффекта, кондиционер не сделал вещи мягкими, а аромат исчез ещё во время развешивания. Продукции, имитирующей популярные бренды, я стараюсь избегать.

Кетчуп и соусы. Для меня кетчупы разных производителей мало различаются, однако домашний ценитель сразу отмечает разницу. Ни один вариант из «Светофора» не получил одобрения для повторной покупки, хотя цены здесь не ниже, чем в других местах. Интересно, что сегодня на полках отсутствовали даже майонез и чесночный соус. Возможно, это связано с выходным днём.

Свежие овощи и фрукты также не были доступны, а отдел мебели давно не пополняется. При этом список товаров, которые покупатели предпочитают обходить, всегда индивидуален.

Экспертное уточнение: При выборе продуктов в дисконтных магазинах стоит обращать внимание не только на цену, но и на дату производства и условия хранения, особенно для замороженных и скоропортящихся товаров. Часто более низкая стоимость объясняется близким сроком реализации или спецификой логистики.

