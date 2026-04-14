Ламбрекены и кружевной тюль больше не в моде: 5 вариантов для окон — трендово и минималистично
- 13:30 14 апреля
- Иван Скоробогатов
Современные окна — это чистый свет и лаконичные формы. Минимализм в оформлении делает пространство более воздушным, визуально расширяет границы комнаты и добавляет ощущение уюта. Тяжёлые ламбрекены, многослойные композиции и плотный кружевной тюль теряют актуальность, уступая место лёгким, функциональным и эстетически сдержанным решениям.
Актуальные альтернативы: 5 вариантов стильного и минималистичного оформления окон
-
Римские шторы
Классический пример гармонии между функциональностью и эстетикой. Полотно поднимается ровными горизонтальными складками, создавая чёткие линии и аккуратный вид. Этот вариант подходит для кухни, спальни или гостиной, позволяя точно дозировать уровень освещённости с помощью системы подъёма. Для создания единого ансамбля можно комбинировать римскую штору с лёгким тюлем из той же ткани.
-
Рулонные шторы
Максимально практичное и лаконичное решение. В свёрнутом состоянии ткань, намотанная на компактный вал, почти не заметна, сохраняя чистоту оконного проёма. Модели с механизмом фиксации на любой высоте особенно удобны для современных интерьеров в стиле минимализма или скандинавском направлении. Для рабочих зон и кухонь выбирают ткани с влагостойкой или солнцезащитной пропиткой.
-
Полупрозрачные шторы из лёгких тканей
Вместо традиционного тюля используют воздушные материалы: вуаль, органзу, тонкий лён или хлопковый батист. Такие шторы свободно пропускают свет, создавая в комнате мягкое рассеянное освещение и ощущение простора. Длинные прозрачные панели, ниспадающие от карниза до пола, визуально увеличивают высоту потолков.
-
Деревянные жалюзи
Строгое и тёплое решение для современных пространств. Ламели из натурального дерева (чаще всего бамбука, ясеня или дуба) добавляют интерьеру текстуру и природную эстетику. Поворотный механизм позволяет регулировать угол падения света, создавая комфортную атмосферу без полного затемнения. Такой вариант органично смотрится в гостиных, кабинетах и спальнях в эко- или лофт-стиле.
-
Японские панели
Лаконичные вертикальные полотна, перемещающиеся по направляющим. Ширина каждой панели обычно составляет от 50 до 100 см. Этот вариант выделяется геометрической чёткостью и подходит для оформления больших окон, панорамного остекления или зонирования помещений. Ткань выбирают плотную, однотонную или с абстрактным ненавязчивым принтом, пишет новостной портал.
Экспертное уточнение: При выборе тканей для современных штор обратите внимание на их практические свойства. Для зон с повышенной солнечной активностью подойдут материалы с УФ фильтром, для кухни — легко очищаемые синтетические смеси, для спальни — натуральные гипоаллергенные ткани. Крепление карнизов рекомендуется планировать до финишной отделки стен, чтобы скрыть монтажные элементы.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.