В Коми вернулись мокрый снег и дожди: синоптики рассказали о погоде на 14 апреля

Синоптическая ситуация в регионе будет формироваться под влиянием умеренных северных и северо-восточных ветров. Температурный режим окажется контрастным: на юге ожидается существенно теплее, чем на севере.

Сыктывкар: ночью столбики термометров покажут около 0…-2°C. Днём воздух прогреется до +10…+12°C. Небо будет покрыто переменной облачностью, осадков не прогнозируется. Ветер северных и северо-восточных румбов умеренной силы.

Ухта: ночные температуры составят -1…+1°C, дневные — +6…+8°C. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Умеренный ветер подует с севера и северо-востока.

Печора: здесь будет прохладнее. Ночью -1…-3°C, днём не выше +2…+4°C. Периоды облачности будут сменяться прояснениями, временами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Умеренный ветер северо-западного и северного направления.

Воркута: самые холодные условия ожидаются в заполярной Воркуте. Ночью мороз усилится до -11…-13°C, днём тоже останется минусовая температура: -6…-8°C. Небо будет облачным с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, днём осадки практически прекратятся. Ветер умеренный, северо-западный и северный.

Усинск: погода схожа с печорской. Ночью -1…-3°C, днём +2…+4°C. Облачно с прояснениями, временами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Умеренный ветер с СЗ и С.

Инта: ночью -4…-6°C, днём температура около нуля: -1…+1°C. Облачность с прояснениями, прогнозируются небольшой снег и мокрый снег. Умеренный ветер северо-западного и северного направлений.

Усть-Цильма: ночные показатели -1…+1°C, дневные +5…+7°C. Периоды облачности и прояснений, существенных осадков не ожидается. Ветер умеренный, северный.

Вуктыл: ночью -1…+1°C, днём +3…+5°C. Погода переменчивая: облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Умеренный северный ветер.

Троицко-Печорск: ночью около -1°C, днём потеплеет до +5…+7°C. Небо будет покрыто переменной облачностью, осадки маловероятны. Ветер умеренный, северный и северо-восточный.

Объячево: на юге региона заметно теплее. Ночью 0…+2°C, днём воздух прогреется до +13…+15°C. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер умеренный, северо-восточный.

Напомним, ранее сообщалось о гороскопе на 14 апреля.