В Сыктывкаре мужчина арестован за шум в магазине и хищение товаров на 4 000 рублей

Представители вневедомственной охраны Росгвардии взяли под стражу местного жителя по обвинению в противоправных действиях, включающих дезорганизацию работы торгового объекта и кражу продукции.

Первое происшествие случилось в одном из магазинов города. Мужчина демонстрировал агрессивное поведение: создавал шум, кричал и препятствовал нормальной деятельности работников предприятия. После многократных предупреждений от персонала его действия не прекратились, что вызвало необходимость использования тревожной сигнализации. На место немедленно прибыла группа росгвардейцев, которые осуществили задержание. 

Через несколько дней этот же гражданин предпринял попытку хищения в крупном торговом центре Сыктывкара. Он незаметно вынес через контрольно-кассовый участок бутылку дорогого вина, готовый коктейль и приготовленного цыпленка. Совокупная стоимость незаконно изъятого оценивается приблизительно в четыре тысячи рублей. Подозреваемый был повторно арестован силами вневедомственной охраны и передан в полицию для установления всех обстоятельств дела.

