Прокуратура Коми защитила права бывших сотрудников швейной фабрики, добившись выплаты заработной платы

Фото "Про Город"

Предприятие, прекратившее свою деятельность более года назад, так и не произвело полного расчёта с персоналом, уволенным в сентябре 2025 года по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ответ на выявленные нарушения надзорный орган инициировал разбирательство, подав шесть исковых заявлений в Ухтинский городской суд. Требования касались как выплаты накопившейся заработной платы, так и компенсации морального вреда. Судебные инстанции полностью удовлетворили претензии надзорного органа.

На этой неделе конфликт был исчерпан: предприятие полностью погасило задолженность перед бывшими работниками. Общая сумма выплат составила 1,4 миллиона рублей. Организация предоставила в прокуратуру все необходимые подтверждающие платёжные документы, что свидетельствует о восстановлении нарушенных прав граждан.

