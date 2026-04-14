Помидоры подорожали на 22%, морковь — на 15%: итоги марта на потребительском рынке Коми

В прошлом месяце эта сфера показала общую тенденцию к удорожанию. Общий индекс потребительских цен достиг отметки 100,6%, сигнализируя о повышении стоимости товаров и услуг для населения.

Продовольственный сектор также ощутил инфляционное давление, показав увеличение индекса до 100,1%. Сезонные факторы и повышенный спрос привели к значительному росту цен на плодоовощную продукцию: помидоры прибавили в стоимости 22%, морковь — 15%, сладкий перец — 14%. В мясной категории заметное подорожание коснулось фарша (+5%) и ряда видов мяса и птицы (+2%). Увеличилась стоимость соленой, маринованной и копченой рыбы на 3%. В молочной отрасли отмечено повышение цен на творожные сырки (+4%) и кисломолочные продукты (+3%), а также на яйца (+10%) и игристые вина (+4%).

В то же время некоторые категории продуктов питания продемонстрировали обратную ценовую динамику. Наиболее существенное снижение цен зафиксировано на огурцы (-33%) и апельсины (-14%). Удешевление также затронуло сырокопченые колбасы (-4%) и курятину (-2%). Цены на кальмары снизились на 4%. В сегменте молочной продукции подешевело детское молоко (-6%) и плавленые сыры (-4%). Отмечено снижение цен на оливковое масло, шоколад, чай и кофе.

Сектор непродовольственных товаров в марте показал рост индекса до 100,3%. В фармацевтике подорожали активированный уголь (+11%) и метилурацил (+10%), в то время как индапамид, парацетамол и метамизол натрия стали доступнее на 4%. Среди товаров повседневного спроса увеличилась стоимость влажных салфеток (+7%) и детских сосок (+3%), при этом снизились цены на зубные щетки (-6%) и подгузники (-4%). Значительный рост цен продемонстрировало моторное топливо, включая газ (+21%) и дизельное топливо (+0,1%).

Индекс цен на услуги в отчетном месяце составил 101,5%. Резко возросла стоимость почтовых отправлений: в частности, простое письмо внутри России подорожало на 45%. Проезд в поездах дальнего следования вырос в цене на 13%, а туристические поездки в Юго-Восточную Азию увеличились в стоимости на 37%. Рост цен затронул и внутренний туризм: в частности, отдых на Черноморском побережье подорожал на 18%. Услуги автомойки (+6%) и городская телефонная связь (+5%) также показали тенденцию к удорожанию.

